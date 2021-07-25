ايران وباكستان تؤكدان على توسيع التعاون الأمن البحري

وأعرب القنصل العام الإيراني في كاراتشي عن ارتياحه لتسليم القارب الإيراني وأشاد بجهود الحكومة الباكستانية لإعادة سفن الصيد التي تدخل الأراضي الباكستانية دون قصد.

أكد القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كراتشي وقائد وكالة الأمن البحري الباكستانية على ضرورة توسيع التعاون الثنائي في مجال الأمن البحري.

وجرى خلال اجتماع القنصل محمد شعيب والأدميرال محمد شعيب في مقر وكالة الأمن البحري الباكستانية (PMSA) في مدينة كراتشي الساحلية ، مناقشة التعاون الثنائي في مجال البحر والأمن.

وتم التأكيد على زيادة التعاون الأمني البحري بين إيران وباكستان خلال اجتماع القنصل العام للجمهورية الإسلامية الايرانية في كراتشي مع المدير العام لوكالة الأمن البحري الباكستانية.

كما أثار القنصل العام لجمهورية إيران الإسلامية مسألة زيادة التعاون الثنائي ، بما في ذلك الاغاثة والإنقاذ ، والأمن البحري ، واعادة أطقم وسفن الصيد.

وشدد الاجتماع على ضرورة توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الأمن البحري الباكستانية وقيادة حرس الحدود في الجمهورية الإسلامية الايرانية من أجل تطوير وتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ، والتي تم تقديم مسودتها فيما سبق الى حرس الحدود الايراني عبر القنوات الدبلوماسية .

وفي نهاية اللقاء أعادت وكالة الأمن البحري الباكستانية قارب صيد إيراني إلى صاحبه في ميناء كراتشي.

وأعيدت سفينة صيد الرحيمي التي احتجزتها الوكالة في المياه الباكستانية لأصحابها بمقر الوكالة.

وأعرب القنصل العام الإيراني في كاراتشي عن ارتياحه لتسليم القارب الإيراني وأشاد بجهود الحكومة الباكستانية لإعادة سفن الصيد التي تدخل الأراضي الباكستانية دون قصد.