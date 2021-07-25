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الرئيس الإيراني المنتخب يتلقى التهنئة من الرئيسين التنزاني والكيني

وفي ختام رسالته، تمنى رئيس وزراء سواتيني بالنيابة، كل الخير للرئيس المنتخب والسلام والازدهار للشعب الإيراني.
رمز الخبر: ۵۴۵۸۹
تأريخ النشر: 24 July 2021

بعث رئيسا الجمهورية التنزاني والكيني، ورئيس الوزراء بالوكالة في مملكة سواتيني اليوم الجمعة، رسائل الى "اية الله ابراهيم رئيسي"، مهنئين اياه لمناسبة فوزه في الانتخابات الثالثة عشرة لرئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران.

ویذکر نقلا عن السفارة الايرانية في دودوما، ان رئيسة الجمهورية التنزانية السيدة "سامية سولوهو حسن"، قدمت في رسالتها باسم الشعب التنزاني، التهاني بانتخاب اية الله رئيسي رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعتبرت السيدة سامية ان هذا الفوز يدلّل على ثقة الشعب الايراني برئيسهم المنتخب؛ مؤكدة دعمها وحكومة تنزانيا لمواصلة الجهود الهادفة الى رفع مستوى التعاون الثنائي في جميع المجالات، خلال عهد اية الله رئيسي.

في سياق متصل، هنأ رئيس جمهورية كينيا "أوهورو كينياتا"، اصالة ونيابة عن شعبه، بفوز اية الله رئيسي في الانتخابات؛ مؤكدا ان البلدين تربطهما اواصر عريقة قائمة على اسس الصداقة والثقة والاحترام المتبادل.

وقال الرئيس الكيني انه يتطلع الى تعزيز التعاون بين طهران ونيروبي اكثر فاكثر في عهد الرئيس الايراني المنتخب.

بالمناسبة ذاتها، اعلنت السفارة الايرانية لدى جنوب افريقيا، ان رئيس الوزراء بالوكالة في مملكة سواتيني "ثيمبا ماسوكو" بعث برقية تهنئة، اصالة عنه ونيابة عن الملك "امسواتيني الثالث" والشعب والحكومة في هذا البلد، الى اية الله رئيسي.

واكد ماسوكو في برقيته، على يقينه بان العلاقات الثنائية القائمة على اسس الاخوة الراسخة بين مملكة سواتيني والجمهورية الاسلامية الايرانية، ستشهد مزيدا من النمو خلال الفترة المسقبلة بما يخدم مصلحة شعبيهما.

وفي ختام رسالته، تمنى رئيس وزراء سواتيني بالنيابة، كل الخير للرئيس المنتخب والسلام والازدهار للشعب الإيراني.

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