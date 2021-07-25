انسحاب مصارع جزائري من أولمبياد طوكيو لرفضه مواجهة إسرائيلي وتضامنا مع فلسطين

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن نورين قوله إنه قرر التضحية بالمشاركة في أكبر حدث رياضي عالمي احتجاجا على التطبيع ، وذلك تضامنا مع “فلسطين المحتلة” حسب قوله.

أعلن لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، اليوم الخميس، انسحابه من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ” طوكيو 2020″ و التي تفتتح رسميا غدا الجمعة في العاصمة اليابانية، تضامنا مع فلسطين ورفضا للتطبيع مع “الكيان الصهيوني”.

ویذکر بانه جاء قرار نورين، بعدما أوقعته القرعة التي سحبت اليوم في مواجهة الإسرائيلي طوهار بوتبول، في الجولة الثانية من الدور التمهيدي للمجموعة الرابعة لوزن أقل من 73 كيلوجرام.

وكان من المفترض أن يواجه نورين منافسه السوداني محمد عبد الرسول في الجولة الأولى من المنافسات، الذي بدوره سيغيب عن المنافسة يوم الاثنين المقبل.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن نورين قوله إنه قرر التضحية بالمشاركة في أكبر حدث رياضي عالمي احتجاجا على التطبيع ، وذلك تضامنا مع “فلسطين المحتلة” حسب قوله.