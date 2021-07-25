إيران تأسف على الاشتباكات الحدودية بين آذربيجان وارمينيا وتدعو لضرورة ضبط النفس

يذكر ان الاشتباكات الحدودية التي جرت الجمعة بين البلدين ادت الى مصرع جندي من القوات الآذربيجانية واصابة 3 جنود من القوات الارمينية.

دعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، جمهورية آذربيجان وارمينيا لضبط النفس، اثر الاشتباكات الحدودية المتفرقة الاخيرة التي حصلت بينهما.

ویذکر أنه في تصريح ادلى به اليوم السبت اشار خطيب زادة الى استمرار الاشتباكات الحدودية المتفرقة بين قوات جمهورية آذربيجان وارمينيا، وأعرب عن أسفه لسقوط قتيل وجرحى من الجانبين ، مؤكدا على ضرورة ضبط النفس وتسوية وحل الخلافات الحدودية بين البلدين سلميا.

کما شدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على ضرورة تجاوز البلدين للتوترات والاشتباكات والوصول على وجه السرعة للسلام في منطقة القوقاز الجنوبي، مؤكدا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم اي مساعدة ممكنة للجانبين لتحقيق السلام الدائم.

يذكر ان الاشتباكات الحدودية التي جرت الجمعة بين البلدين ادت الى مصرع جندي من القوات الآذربيجانية واصابة 3 جنود من القوات الارمينية.