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الشيخ الخزعلي: التواجد الامريكي في العراق مرتبط بمصلحة الكيان الصهيوني

يشار الى ان وزير الخارجية فؤاد حسين ذكر في كلمته التي القاها اليوم خلال مفاوضات الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن، بان العراق لايزال بحاجة الى المساعدة الامريكية في حفظ امنه واستقراره.
رمز الخبر: ۵۴۵۸۰
تأريخ النشر: 24 July 2021

اعتبر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، تصريح وزير الخارجية فؤاد حسين بشأن حاجة العراق الى المساعدة الامريكية بانه تسويقا لمبررات الادارة الامريكية من اجل استمرار تواجد قواتها بالعراق.

وقال الشيح الخزعلي في تغريدة له، يوم الجمعة، ان “تصريح وزير الخارجية العراقية بأن القوات الأمنية العراقية ما زالت بحاجة إلى مساعدة القوات الأمريكية هو تصريح مؤسف للغاية ومرفوض من قبلنا ومن قبل كل عراقي يعتز بمؤسساته العسكرية والأمنية”.

و اكمل ” ولا يعكس حقيقة القدرات التي وصلت لها قواتنا البطلة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، ولا التجارب والخبرات التي امتلكها بعد انتصاره على داعش، ولا يمكن فهم هذا التصريح إلا أنه تسويق للمبررات التي تطرحها الإدارة الأمريكية لتبرير استمرار تواجدها على الأرض العراقية، الذي يعلم الجميع أنه لا علاقة له بمصلحة العراق، وإنما مرتبط بمصلحة الكيان الإسرائيلي الذي يعتبر العراق والعراقيين عدوه الأول”.

يشار الى ان وزير الخارجية فؤاد حسين ذكر في كلمته التي القاها اليوم خلال مفاوضات الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن، بان العراق لايزال بحاجة الى المساعدة الامريكية في حفظ امنه واستقراره.

المصدر: موقع عصائب اهل الحق

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