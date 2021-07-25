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الامام الخامنئي: على المسؤولين العمل بسرعة لحل مشاكل خوزستان

كما اشار قائد الثورة الى مشاكل المواطنين في محافظة خوزستان، وقال: ان مشكلة المياه شكلت احد الهواجس المؤلمة والاساسية خلال الفترة الاخيرة هناك.
رمز الخبر: ۵۴۵۷۶
تأريخ النشر: 24 July 2021

اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، يوم الجمعة، ضرورة قيام المسؤولين بسرعة لحل مشاكل محافظة خوزستان.

وعقب تلقي الجرعة الثانية من لقاح "كوف ايران بركت" المضاد لفيروس كورونا المنتج محليا، قال قائد الثورة الاسلامية، مضطرون الى جانب انتاج اللقاح محليا، ان نستخدم النسخ الخارجية ايضا؛ لكن الاساس هو التركيز على النسخ الايرانية للحؤول دون التسويف او انتظار المواطنين وتوزيع اللقاح بسلاسة بينهم.

وثمّن الامام الخامنئي، جهود الكوادر الطبية والعلاجية في سياق مكافحة هذا الوباء؛ مخصا بالذكر العلماء والباحثين القائمين على انتاج اللقاحات المحلية المضادة لفيروس كورونا.

واكد سماحته على مواصلة العمل بالتعليمات الوقائية والاحترازية لغاية القضاء على هذا المرض نهائيا في البلاد. واوعز الى المسؤولين، باتخاذ اجراءات حاسمة و وضع خطط مجدية لدعم عملية انتاج اللقاح المضاد محليا.

كما اشار قائد الثورة الى مشاكل المواطنين في محافظة خوزستان، وقال: ان مشكلة المياه شكلت احد الهواجس المؤلمة والاساسية خلال الفترة الاخيرة هناك.

واضاف، على "مسؤولي الجهات الحكومية وغير الحكومية بالعمل على وجه السرعة لحل مشاكل المواطنين الشرفاء في محافظة خوزستان؛ وعلى الحكومة القادمة ان تتابع بكل جدية الاجراءات في هذا السياق".

وحذر اية الله الخامنئي، اهالي خوزستان من مؤامرات الاعداء؛ قائلا : ان العدو يسعى اليوم وراء استغلال كل ما يمكنه من المساس بمصالح البلاد والشعب، اذن يتعين اتخاذ الحيطة والحذر وعدم اعطائه اي ذريعة.

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