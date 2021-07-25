سكان لندن يشاهدون حفل افتتاح أولمبياد طوكيو على شاشة خارجية

لاقى حفل افتتاح أولمبياد طوكيو حضوراً من قبل سكان العاصمة البريطانية لندن، الذين شاهدوا الحدث عبر شاشة خارجية.

وكالة تبناك الإخبارية_ أقيم أن الحفل في ملعب شبه فارغ، وذلك بعدما أدت جائحة "كوفيد-19" إلى تأجيل الأولمبياد لمدة عام وسط جدل واسع ونقاشات حادة.

وفيما يُتوقع أن يكون هذا الأولمبياد نسخة باهتة عن الاحتفالات السابقة، يحاول المنظمون التعويض على المشاهدين بالاعتماد على تكنولوجيات بث وابتكارات متطوّرة ليتمكنوا من عيش الحدث.

ورغم التدابير القاسية المتخذة قبل وصول المشاركين في الأولمبياد، على غرار الخضوع لعدة فحوص "بي سي آر" وتنزيل تطبيقات تتبع ومراقبة صحية أبرزها "أوتشا"، ظهرت بعض الإصابات لدى الرياضيين وإداريي البعثات في الأيام التي سبقت حفل الافتتاح.

ولتجنّب ارتفاع عدد الاصابات، فرض المنظمون حظراً على المعانقة أو المصافحة خلال الاحتفالات بتحقيق النصر.