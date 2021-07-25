الشيخ الخزعلي: تصريح وزير الخارجية العراقي عن حاجة القوات الأمنية لمساعدة القوات الامريكية مؤسف للغايـة ومرفوض

وأضاف الشيخ الخزعلي في تغريدة له على تويتر اليوم الجمعة ان التصريح "لا يعكـس حقيقـة القـدرات التـي وصلـت لهـا قواتنـا البطلـة مـن الجيـش والشرطة الاتحاديـة والحشد الشعبي وجهـاز مكافحة الإرهاب، ولا التجـارب والخبرات التي امتلكهـا بعـد انتصـاره عـلى داعـش".
واردف "ولا يمكـن فـهـم هـذا التصريـح إلا أنـه تسـويق للمبـررات التـي تطرحهـا الإدارة الأمريكيـة لتبريـر اسـتمرار تواجدهـا عـلى الأرض العراقيـة، الذي يعلم الجميع أنـه لا علاقـة لـه بمصلحـة العـراق، وإنمـا مرتبـط بمصلحـة الكيـان الإسرائيلي الـذي يعتبـر العـراق والعراقييـن عدوه الأول."