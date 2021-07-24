النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۴مشاهدات
‍ پ

المشيشي يبحث مع جون باتيس مجابهة كورونا والاستعدادات للقمة الفرنكوفونية

استقبل رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي امس بقصر الحكومة بالقصبة كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجيّة الفرنسي المكلّف بالسياحة والفرنسيين بالخارج والفرنكوفونيّة، جون باتيست لوموان
رمز الخبر: ۵۴۵۶۴
تأريخ النشر: 23 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_حضر اللقاء كل من وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وسفير فرنسا بتونس أندريه باران والمستشار الدبلوماسي لدى رئيس الحكومة الياس الغرياني.

ونوه رئيس الحكومة وفق بيان لمكتبه الاعلامي، بعمق "العلاقات الأخوية بين تونس وفرنسا متوجها بالشكر لوقوف فرنسا مع تونس خلال هذه الأزمة الصحية التي تعيشها بلادنا من خلال تركيز جسر جوي وبحري بين فرنسا وتونس لمساعدة بلادنا بعدد كبير من التلاقيح وكميات من مادة الأكسجين. "

كما طلب رئيس الحكومة من كاتب الدولة الفرنسي "نقل تحياته الحارة ومشاعر المودة لكل من رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون والوزير الأول الفرنسي جون كاستاكس على هذه المساعدة ووقوفهم إلى جانب الشعب التونسي في هذا الظرف الاستثنائي".

من جانبه، جدّد كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجيّة الفرنسي حرص بلاده على "مواصلة دعم تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 معلنا في هذا الخصوص عن تخصيص 500 ألف جرعة كهبة من بلاده ليفوق العدد الاجمالي للتلاقيح الممنوحة من طرف فرنسا المليون جرعة بما يساهم في الرفع من نسق الحملة الوطنية للتلقيح ويستجيب لانتظارات التونسيين وخاصة فئة الشباب. "

وأشار كاتب الدولة الفرنسي إلى أن "تصنيف فرنسا لتونس على قائمة الدول الحمراء جاء لأسباب صحية خشية تواصل انتشار الوباء"، مذكرا في هذا الخصوص "بقرار السلطات الفرنسية السماح لكل من تلقى جرعتين من التلقيح بالسفر للمناطق المصنفة حمراء وهو ما سيساهم في عودة السياح الفرنسيين إلى تونس لما بعد الموسم السياحي. "

وأكد جون باتيس لوموان في تصريح اعلامي عقب اللقاء أن "المحادثة مع رئيس الحكومة كانت مثمرة وتم خلالها العودة على مجهودات الحكومة التونسية في مجابهة وباء كورونا وتقدم حملة التلقيح وسبل دعم هذه المجهودات، كما تطرقت المحادثة إلى سبل اتمام الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال اجتماع اللجنة العليا للتعاون الفرنسي التونسي الذي انعقد مؤخرا بتونس، هذا إلى جانب التحادث حول آخر استعدادات تونس لاحتضان قمة الفرنكفونية في جزيرة جربة في نوفمبر القادم."

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
معاناة المستشفيات: انقطاع الكهرباء والدواء ومخاوف من موجة كورونا جديدة
طائرة بدون طيار تستهدف قاعدة للتحالف الدولي في كردستان دون وقوع إصابات
حماس تستنكر منح الكيان الإسرائيلي عضوية الاتحاد الافريقي كعضو مراقب
مصنع فولاذ تونسي يحتفل بإنتاجه أول شحنة من الأوكسيجين الطبي وسط تصاعد الموجة الوبائية الهائلة
إنشاء مستشفى ميداني في الزهراء بجهود وتمويل أبناء المنطقة
تفجيرات الفتنة في العراق تتجدد.. ماذا يريد الأميركيون؟
الرامي "فروغي" يحرز أول ذهبية لـ إيران باولمبياد طوكيو
صالحي: منظمة الطاقة الذرية تتولى توفير حاجات الوحدات الطبية النووية
ايران وباكستان تؤكدان على توسيع التعاون الأمن البحري
ایران والعراق يبحثان ايفاد الزائرين الى العتبات المقدسة خلال الشهرين المقبلين
اتفاق بين واشنطن وبغداد على خروج القوات الأميركية بحلول نهاية عام 2021
قائد الحرس الثوري يزور خوزستان للبحث في مشكلة شحة المياه
ارسال الشحنة الاولى من لقاح كورونا الياباني الى ايران
استاذ جامعة ألاباما: أمريكا متعودة على سياسة فرض الحظر
ممثل إيران في المراكز الثمانية الأولى في لعبة السابر
إعلام أميركي: اتفاق بين واشنطن وبغداد على خروج القوات الأميركية بحلول نهاية عام 2021
حزب الله: ما حصل ليل أمس اعتداء سافر من طائرات العدو على الأراضي اللبنانية والسورية
الهند تستقبل مولوداً جديداً من الباندا الأحمر المهدد بالانقراض
طالبان تطالب باتفاق على حكومة جديدة وتدعو الغرب لإعادة الإعمار
رجل ينقذ امرأة قبل أن تجرفها مياه الفيضانات الكارثية
الكاظمي يتفقد جرحى تفجير مدينة الصدر ويشدد على ضرورة التكاتف لتصحيح وضع القطاع الصحي
وزير الخارجية القطري عن الملف اللبناني: بعد استقالة الحريري بدأ الأمل يضعف
وزير الصحة يعلن نجاح موسم الحج صحيا وخلوه من كورونا والأوبئة
قافلة عينية وطبية من محافظة الجوف للمقاتلين اليمنيين بمناسبة عيد الأضحى
السيسي يبحث مع شركات ألمانية وبلجيكية تطوير منظومة الصناعات البحرية
مسؤول فرنسي يزور سعيد: فرنسا تقرر منح تونس 500 ألف جرعة إضافية من لقاحات كورونا
شواطئ محافظة الحديدة تعج بالزائرين بمناسبة عيد الأضحى
مشرفية: عون أكد لي أن الإجراءات التي تتخذ ستكون قيد التنفيذ في خلال يومين لحل أزمة الكهرباء
أهالي ضحايا انفجار المرفأ من أمام وزارة العدل: دماء شهدائنا فوق حصاناتكم
المشيشي يبحث مع جون باتيس مجابهة كورونا والاستعدادات للقمة الفرنكوفونية