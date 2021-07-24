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متطوعون في غزة يوزعون لحوم الأضاحي على العائلات الفقيرة

شارك العشرات من المتطوعين الشباب في توزيع لحوم الاضاحي، ضمن مشروع نظمته لجنة الزكاة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يستهدف آلاف الاسر الفقيرة والمحتاجة في ظل ما يعانيه قطاع غزة من حصار خانق.
رمز الخبر: ۵۴۵۶۰
تأريخ النشر: 23 July 2021

وقال محمد الخطيب أحد المشرفين على المشروع إنه تم إيصال لحوم الاضاحي للكثير من العائلات الفلسطينية "من أجل تخفيف المعاناة على الموطنين وإدخال الفرحة على قلوبهم وقولب أطفالهم".

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع، منذ أن فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية، عام 2006.

وتزيد من معاناة هؤلاء الفلسطينيين اعتداءات عسكرية إسرائيلية على غزة من حين إلى آخر، أحدثها عدوان بين 10 و21 أيار/ مايو الماضي، ارتقى على إثره مئات الشهداء والجرحى، إضافة إلى دمار مادي هائل.

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