المشيشي: سنرفع من وتيرة التلقيح وسنصل لكل التونسيين

أجرى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي امس الخميس، زيارة إلى مركزي تلقيح كوفيد-19 بكل من معتمدية سجنان وجومين من ولاية بنزرت وذلك لمواكبة سير حملة التلقيح.

وكالة تبناك الإخبارية_ اطلع رئيس الحكومة المشيشي خلال هذه الزيارة، التي رافقه فيها والي بنزرت محمد قويدر، على تقدم حملة التلقيح بهذه المناطق، مؤكدا على ضرورة الترفيع في نسق حملات التلقيح المتنقلة وضرورة الوصول لكل التونسيين خاصة في المناطق الريفية النائية والبعيد.

كما استمع رئيس الحكومة لمشاغل الإطار الطبي وشبه الطبي الذي يتولى الاشراف على عملية التلقيح، منوّها بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الإطارات الطبية، والمساندة والدعم من طرف المتطوعين والمجتمع المدني ممثلا في منظمة الهلال الأحمر والكشافة التونسية وعديد الجمعيات التي تقوم بتنظيم عملية التلقيح.

واعتبر رئيس الحكومة أن معركة مجابهة وباء كوفيد-19 هي أم المعارك التي يجب ان يتجند لها الجميع بعيدا عن كل المعارك الأخرى الجانبية في هذا الظرف الذي تمر به بلادنا.

وأكد المشيشي أن دور الحكومة هو التواجد على الميدان لمساندة أبناء القطاع الصحي الذين يخوضون بطولات في مجابهة هذا الوباء وتوفير كل الدعم لهم.

واضاف أن استراتيجية الحكومة في مجابهة وباء كوفيد-19 تقوم على تكثيف الحملات المتنقلة التي تأتي لمعاضدة مجهودات المراكز المخصصة للتلقيح في كل المناطق، مع التوجه نحو فتح مراكز الصحة الأساسية الموجودة في القرى والمناطق البعيدة والتي من خلالها سنصل لكل التونسيين حتى من غير المسجلين في منظومة ايفاكس.