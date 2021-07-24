النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۱مشاهدات
‍ پ

المشيشي: سنرفع من وتيرة التلقيح وسنصل لكل التونسيين

أجرى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي امس الخميس، زيارة إلى مركزي تلقيح كوفيد-19 بكل من معتمدية سجنان وجومين من ولاية بنزرت وذلك لمواكبة سير حملة التلقيح.
رمز الخبر: ۵۴۵۵۷
تأريخ النشر: 23 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ اطلع رئيس الحكومة المشيشي خلال هذه الزيارة، التي رافقه فيها والي بنزرت محمد قويدر، على تقدم حملة التلقيح بهذه المناطق، مؤكدا على ضرورة الترفيع في نسق حملات التلقيح المتنقلة وضرورة الوصول لكل التونسيين خاصة في المناطق الريفية النائية والبعيد.

كما استمع رئيس الحكومة لمشاغل الإطار الطبي وشبه الطبي الذي يتولى الاشراف على عملية التلقيح، منوّها بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الإطارات الطبية، والمساندة والدعم من طرف المتطوعين والمجتمع المدني ممثلا في منظمة الهلال الأحمر والكشافة التونسية وعديد الجمعيات التي تقوم بتنظيم عملية التلقيح.

واعتبر رئيس الحكومة أن معركة مجابهة وباء كوفيد-19 هي أم المعارك التي يجب ان يتجند لها الجميع بعيدا عن كل المعارك الأخرى الجانبية في هذا الظرف الذي تمر به بلادنا.

وأكد المشيشي أن دور الحكومة هو التواجد على الميدان لمساندة أبناء القطاع الصحي الذين يخوضون بطولات في مجابهة هذا الوباء وتوفير كل الدعم لهم.

واضاف أن استراتيجية الحكومة في مجابهة وباء كوفيد-19 تقوم على تكثيف الحملات المتنقلة التي تأتي لمعاضدة مجهودات المراكز المخصصة للتلقيح في كل المناطق، مع التوجه نحو فتح مراكز الصحة الأساسية الموجودة في القرى والمناطق البعيدة والتي من خلالها سنصل لكل التونسيين حتى من غير المسجلين في منظومة ايفاكس.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
معاناة المستشفيات: انقطاع الكهرباء والدواء ومخاوف من موجة كورونا جديدة
طائرة بدون طيار تستهدف قاعدة للتحالف الدولي في كردستان دون وقوع إصابات
حماس تستنكر منح الكيان الإسرائيلي عضوية الاتحاد الافريقي كعضو مراقب
مصنع فولاذ تونسي يحتفل بإنتاجه أول شحنة من الأوكسيجين الطبي وسط تصاعد الموجة الوبائية الهائلة
إنشاء مستشفى ميداني في الزهراء بجهود وتمويل أبناء المنطقة
تفجيرات الفتنة في العراق تتجدد.. ماذا يريد الأميركيون؟
الرامي "فروغي" يحرز أول ذهبية لـ إيران باولمبياد طوكيو
صالحي: منظمة الطاقة الذرية تتولى توفير حاجات الوحدات الطبية النووية
ايران وباكستان تؤكدان على توسيع التعاون الأمن البحري
ایران والعراق يبحثان ايفاد الزائرين الى العتبات المقدسة خلال الشهرين المقبلين
اتفاق بين واشنطن وبغداد على خروج القوات الأميركية بحلول نهاية عام 2021
قائد الحرس الثوري يزور خوزستان للبحث في مشكلة شحة المياه
ارسال الشحنة الاولى من لقاح كورونا الياباني الى ايران
استاذ جامعة ألاباما: أمريكا متعودة على سياسة فرض الحظر
ممثل إيران في المراكز الثمانية الأولى في لعبة السابر
إعلام أميركي: اتفاق بين واشنطن وبغداد على خروج القوات الأميركية بحلول نهاية عام 2021
حزب الله: ما حصل ليل أمس اعتداء سافر من طائرات العدو على الأراضي اللبنانية والسورية
الهند تستقبل مولوداً جديداً من الباندا الأحمر المهدد بالانقراض
طالبان تطالب باتفاق على حكومة جديدة وتدعو الغرب لإعادة الإعمار
رجل ينقذ امرأة قبل أن تجرفها مياه الفيضانات الكارثية
الكاظمي يتفقد جرحى تفجير مدينة الصدر ويشدد على ضرورة التكاتف لتصحيح وضع القطاع الصحي
وزير الخارجية القطري عن الملف اللبناني: بعد استقالة الحريري بدأ الأمل يضعف
وزير الصحة يعلن نجاح موسم الحج صحيا وخلوه من كورونا والأوبئة
قافلة عينية وطبية من محافظة الجوف للمقاتلين اليمنيين بمناسبة عيد الأضحى
السيسي يبحث مع شركات ألمانية وبلجيكية تطوير منظومة الصناعات البحرية
مسؤول فرنسي يزور سعيد: فرنسا تقرر منح تونس 500 ألف جرعة إضافية من لقاحات كورونا
شواطئ محافظة الحديدة تعج بالزائرين بمناسبة عيد الأضحى
مشرفية: عون أكد لي أن الإجراءات التي تتخذ ستكون قيد التنفيذ في خلال يومين لحل أزمة الكهرباء
أهالي ضحايا انفجار المرفأ من أمام وزارة العدل: دماء شهدائنا فوق حصاناتكم
المشيشي يبحث مع جون باتيس مجابهة كورونا والاستعدادات للقمة الفرنكوفونية