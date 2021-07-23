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الكاظمي يتفقد جرحى تفجير مدينة الصدر ويشدد على ضرورة التكاتف لتصحيح وضع القطاع الصحي

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، توجيهات بشأن جرحى تفجير مدينة الصدر، فيما شدد على ضرورة التكاتف لتصحيح وضع القطاع الصحي.
رمز الخبر: ۵۴۵۴۹
تأريخ النشر: 23 July 2021

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان امس الخميس،تلقى "تابناك"نسخة منه ، أن "الكاظمي تفقّد جرحى التفجير الإرهابي في مدينة الصدر من الراقدين في مستشفى مدينة الطبّ، للاطمئنان على صحتهم وأوضاعهم".

وأضاف البيان أن "الكاظمي زار ردهات الجرحى واطلع على الخدمات الطبية والصحية، ووجّه بتقديم كلّ سبل الدعم اللازمة لشفائهم، فضلاً عن تكفّله بسفر من يحتاج منهم العلاج خارج العراق ورعايته".

وقال الكاظمي مخاطباً المرضى "أنتم أمانة في أعناقنا، وأن الإرهاب الجبان دأب على خسته في استهداف المدنيين العزّل في الأسواق"، مؤكداً أن "ما حدث من تفجير إرهابي كان نتيجة للفساد والتراكمات التي نحاول جاهدين إصلاحها".

واجتمع رئيس الوزراء مع فرق مستشفى مدينة الطب الصحية، وأشاد بجهودهم الكبيرة لما بذلوه من أجل إنقاذ أرواح الجرحى، إلى جانب ما يبذلونه من عمل جبار في التصدي لجائحة كورونا ووقوفهم في خط الصد الأول أمام الجائحة.

ولفت الكاظمي الى أن "البلد يعيش ظروفاً استثنائية، وهناك تقصير واضح في دعم القطاع الصحي خلال فترة الحكومات السابقة"، مشدداً على ضرورة "الحاجة إلى التكاتف، والتخطيط المدروس، والعمل على مدار الساعة، من أجل تصحيح وضع القطاع الصحي في البلاد".

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الكاظمي يتفقد جرحى تفجير مدينة الصدر ويشدد على ضرورة التكاتف لتصحيح وضع القطاع الصحي
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