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وزير الخارجية القطري عن الملف اللبناني: بعد استقالة الحريري بدأ الأمل يضعف

علق وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على الملف اللبناني، معتبرا أنه "بعد استقالة الرئيس سعد الحريري بدأ الأمل يضعف قليلا".
رمز الخبر: ۵۴۵۴۷
تأريخ النشر: 23 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال عبد الرحمن في تصريح بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في واشنطن: "لقد بحثنا المساعدات التي تم تقديمها للقوات المسلحة اللبنانية، وأيضا محاولة الدفع نحو استكمال العملية السياسية لتشكيل حكومة مؤقتة على الأقل تقوم بدورها في العمل مع صندوق النقد الدولي والبرنامج الإصلاحي فيها، وللأسف بعد استقالة الرئيس سعد الحريري بدأ الأمل يضعف قليلا".

وأكد أن "قطر التي تلعب دورا في لبنان تدفع نحو تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، حكومة مهام تقوم بإصلاحات واسعة مطلوبة الآن وحتى الانتخابات. والإصلاحات مطلوبة في قطاعات كثيرة، والشعب اللبناني عانى كثيرا في فترة الغياب التي مر بها لبنان، ونحن نحاول قدر الإمكان مع الأطراف كلها تقديم مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى".

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