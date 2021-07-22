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كوريا الجنوبية تسجل أعلى زيادة يومية لحالات كورونا

كذلك أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2063 وفاة.
رمز الخبر: ۵۴۵۴۱
تأريخ النشر: 22 July 2021

سجلت كوريا الجنوبية، يوم الخميس، رقما قياسيا آخر لعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 1842، وسط تزايد الحالات في جميع أنحاء البلاد نتيجة تفشي سلالة "دلتا" الأشد والأسرع عدوى.

وتم تسجيل هذه الأرقام في الوقت الذي تكافح فيه السلطات الكورية لاحتواء أسوأ موجة تفش للفيروس منذ بداية الوباء.

وتشمل أحدث الأرقام 270 بحارا على متن مدمرة تابعة للبحرية لمكافحة القرصنة، كانوا يشاركون في دوريات في المياه قبالة إفريقيا وعادوا إلى بلادهم يوم الثلاثاء بعد ثبوت إصابتهم بكوفيد-19.

كذلك أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2063 وفاة.

المصدر: يونهاب

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