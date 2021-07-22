عبد السلام: العدوان يتلقى ضربة موجعة في البيضاء وسط اليمن

ورأى عبد السلام أن "الأميركي سيفيق في هذه الجولة على وقع خيبة أكبر، وبالتالي صراخ أكبر نتيجة تداعي مرتزقته في البيضاء، وسقوط رهان التصعيد هناك".

بالتوازي مع تقدم الجيش واللجان الشعبية في محافظة البيضاء وسيطرتهم على مواقع عديدة لقوات هادي، رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام يؤكد أن قوى العدوان تتلقى ضربة موجعة في المحافظة نفسها.

أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن العدوان يتلقى مجدداً ضربة موجعة في محافظة البيضاء، جنوب شرق العاصمة صنعاء، وسط اليمن.

وأشار عبد السلام إلى أن "الأميركيين زجّوا بجماعاتهم التكفيرية فكانت صدمتهم في المرة الأولى من انكسارهم السريع فتعالى صوتهم منادياً بالسلام".

ورأى عبد السلام أن "الأميركي سيفيق في هذه الجولة على وقع خيبة أكبر، وبالتالي صراخ أكبر نتيجة تداعي مرتزقته في البيضاء، وسقوط رهان التصعيد هناك".

المصدر: الميادين