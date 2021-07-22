الشيخ ماهر حمود : الوحدة تشكل الاستراتيجية الأساسية للمسلمين في الحج

وأضاف ان جبهة المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن وسوريا تغلبت على العدو و إن شاء الله سننتصر على العدو بعون الله إذا كنا متحدين وصادقين ومتعاطفين وصامدين.

شدد الامين العام لاتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود یجب علی المسلمين أن يتحدوا رغم التنوع الديني والمذهبي والعرقي لان الوحدة تشكل الاستراتيجية الاساسية للمسلمين، داعیا ایاهم إلى مواصلة خط المقاومة الذي رسمه الإمام الخميني الراحل (رض) وسماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي).

وافادت وکالة ارنا الیوم الخميس ان الشيخ ماهر حمود قال في المؤتمر الدولي الذي اقيم عبر الفضاء الافتراضي بعنوان " "الحج؛ العالم الإسلامي ، التحديات والحلول » ان الله جعل عيد الأضحى يوم التضحية وعيدا للمسلمين بسبب طاعة النبي ابراهيم (ع) لأمر الله بذبح ابنه الذي رزقه الله به في شيخوخته.

واضاف أن الله جعل يوم عيد الأضحى يوم الصداقة والوحدة تابعا ان الله لقد وعد أنه جعل نصره في وحدة المسلمين بنیاتهم الحسنة.

وشدد یجب علی المسلمين أن يتحدوا والعمل الخالص رغم التنوع الديني والمذهبي والعرقي ، لأن الله يساعد المجاهدين في طريقهم بالنوايا الصادقة والعمل الخالص.

وقال ان أهم قضية في العالم الإسلامي هي قضية الكيان الصهيوني باعتباره غدة سرطانية، ويجب أن نستمر في خط المقاومة الذي رسمه الإمام الخميني (ره) وسماحة قائد الثورة السيد علي الخامنئي.

وأضاف ان جبهة المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن وسوريا تغلبت على العدو و إن شاء الله سننتصر على العدو بعون الله إذا كنا متحدين وصادقين ومتعاطفين وصامدين.