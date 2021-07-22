روسيا تدعم انضمام ايران والهند لمفاوضات السلام في افغانستان

اعلنت روسيا دعمها لانضمام ايران والهند لمفاوضات الترويكا التي تقودها روسيا بهدف تسهيل مفاوضات السلام في افغانستان.

ویذکر ان المتحدث باسم السفارة الروسية في نيودلهي، ديميتري سولودوف، اعلن بان انضمام ايران والهند يمكنه دعم طاقات هذه المجموعة وقال: انه نظرا لتدهور الاوضاع في افغانستان فان الوصول الى اجماع اقليمي لدعم مفاوضات السلام في افغانستان يعد ضرورة ملحة.

وياتي مقترح موسكو لانضمام ايران والهند لهذه المجموعة بعد عدة ايام من تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع طشقند والذي اعرب عن قناعته بان انضمام ايران والهند للترويكا الموسعة حول افغانستان سيزيد من امكاناتها.

وفي كلمة أدلى بها للصحفيين بعد مشاركته الجمعة في مؤتمر "آسيا الوسطى والجنوبية. الترابط الإقليمي. التحديات والفرص"، المنعقد في عاصمة أوزبكستان طشقند وردا على سؤال عن تصريحاته السابقة حول النقاش الجاري داخل "الترويكا الموسعة" (التي تضم روسيا والولايات المتحدة وباكستان والصين) بشأن إمكانية توسيع هذه الصيغة، أوضح لافروف أن الحديث يدور خاصة عن الهند وإيران، معربا عن قناعته بأن انضمامهما إلى "الترويكا" سيزيد من إمكاناتها.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية الهندي اس جایشانکار ومساعد الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية سید رسول مهاجر.