تفاصيل الهجوم السيبراني على شركة "أرامكو" السعودية

وتمكنت مجموعة قراصنة من الوصول إلى تيرابايت واحد من بيانات أرامكو وطالبت بـ 50 مليون دولار من العملات المشفرة في مقابل حذفها.

أكد مسؤول سعودي تابع لشركة أرامكو السعودية تقارير عن هجوم إلكتروني على الشركة.

ویذکر نقلا عن قناة "الحرة" أن شركة النفط السعودية أرامكو أكدت تقارير عن هجوم إلكتروني على الشركة وطالبتها بملايين الدولارات.

وبحسب "أسوشيتد برس"، قال مسؤول في الشركة لوكالة الأنباء إن وثائق مهمة من الشركة قد سُرقت من قبل مجموعة، مؤكدا أن المجموعة طلبت 50 مليون دولار من الشركة.

وأضافت الشركة أن مرتكبي الهجوم الإلكتروني كانوا على الأرجح تابعين لشركة كانت طرفا في العقد مع أرامكو لأن المعلومات المسربة تخص شركة معينة، ولم يوضح المسؤول في أرامكو مزيدا من التفاصيل عما إذا كانت أرامكو نفسها هدفا للهجوم السيبراني أو الشركة المتعاقدة أو طرف ثالث.

وتمكنت مجموعة قراصنة من الوصول إلى تيرابايت واحد من بيانات أرامكو وطالبت بـ 50 مليون دولار من العملات المشفرة في مقابل حذفها.