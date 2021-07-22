ايران تعلن دعمها الحازم لكوبا في مواجهة الاجراءات الاميركية

واكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة ضرورة البحث عن سبل افضل لاتخاذ اجراء حازم في مواجهة ضغوط اميركا على الاخرين وخرقها للقوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة.

اعلن سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى منظمة المتحدة مجيد تخت روانجي دعم ايران الحازم وتضامنها مع الحكومة والشعب الكوبي في الكفاح ضد الاجراءات الاميركية.

ویذکر انه خلال اجتماع طارئ عقد الاربعاء لسفراء الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز، اشار تخت روانجي الى الطبيعة العدائية والاستفزازية للسياسات الاميركية تجاه كوبا، معتبرا هذه السياسات انتهاكا صارخا للمعايير والقواعد الاساسية للقوانين الدولية وإضعافا لحقوق الانسان والديمقراطية.

وادان استمرار الاجراءات الاحادية الظالمة من قبل الولايات المتحدة الاميركية ضد اعضاء حركة عدم الانحياز وانتهاكها القواعد الدولية وميثاق منظمة الامم المتحدة.

وقال سفير ايران في الامم المتحدة: ان الولايات المتحدة فرضت على مدى عدة عقود من الزمن مختلف اشكال الحظر ضد بعض الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز حتى في ظروف تفشي فيروس كورونا المحزنة فرضت عليها معاناة ومصاعب مدمرة.

واضاف تخت روانجي: ان اميركا بفرضها اجراءات حظر تجارية شديدة وقيودا مالية وتجميد ارصدة مالية وحظر السفر وسائر الاجراءات التي لا هدف لها سوى إضعاف ارادة واستقلال الدول، قد سرّعت هذه الوتيرة والمثال البارز على ذلك يمكن مشاهدته بشان ايران تحديدا وعلى مدى الاعوام الـ 40 الماضية.

واكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة ضرورة البحث عن سبل افضل لاتخاذ اجراء حازم في مواجهة ضغوط اميركا على الاخرين وخرقها للقوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة.