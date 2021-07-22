وزيرة الخزانة تستقبل ملك الأردن لبحث مشاريع اقتصادية: ينبغي الاستمرار بالإصلاحات الاقتصادية

بحث الملك الأردني عبد الله الثاني، امس الثلاثاء في واشنطن، مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، المشاريع الاقتصادية والتنموية في الأردن.

وكالة تبناك الإخبارية_ جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث عبر ملك الأردن عن تقديره لدعم الولايات المتحدة للمشاريع الاقتصادية والتنموية في الأردن.

من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية عمق الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن، بما في ذلك جهود مكافحة تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط.

وتطرقت إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، والتي ازدادت حدتها بفعل جائحة كورونا.

وأشادت الوزيرة يلين بالإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها الأردن وحثته على مواصلتها، لتعزيز النمو المستدام وزيادة فرص العمل.