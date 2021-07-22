بلينكن يستقبل ملك الأردن ويشيد بالعلاقة بين البلدين: الأردن شريك بالسلام والاستقرار

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الأردن شريك في السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة في مواجهته تنظيم داعش ومكافحة الإرهاب.

وكالة تبناك الإخبارية_ استقبل وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، امس الثلاثاء، في مكتبه بواشنطن، الملك الأردني، عبد الله الثاني، مشيدا بـ"العلاقة التي تربط البلدين، واستضافة الأردن الكريمة للمهاجرين".

وشدد وزير الخارجية على أهمية الشراكة المميزة بين الولايات المتحدة والأردن والتي "تعود إلى عقود سابقة والقائمة على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب"، كما أشاد بـ"استضافة الأردن الكريمة للمهاجرين".

واكد بلينكن أن "الأردن شريك عظيم للغاية في السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة في مواجهته تنظيم داعش ومكافحة الإرهاب".

وأضاف أن زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن "مثمرة وتتسم بكثافة أعمالها". وأشار إلى أن اللقاءات التي أجراها الملك مع أركان الإدارة الأميركية، وسيجريها مع قيادات مجلسي الشيوخ والنواب، ما هي إلا انعكاس للاهتمام الذي توليه الولايات المتحدة لعلاقتها مع الأردن.

وأوضح وزير خارجية امريكا أنه سيتابع مع الملك الأردني ما بدأه من نقاش مع الرئيس الامريكي جو بايدن، يوم الاثنين.

وخلال اجتماعهما، الاثنين، أشاد الرئيس بايدن، بالملك الأردني باعتباره حليفا قويا في "جوار صعب"، وأكد خلال ظهوره في المكتب البيضاوي مع ملك الأردن وابنه، ولي العهد الأمير حسين "لقد كنتم دائما هنا ، وسنكون هناك دائما من أجل الأردن".