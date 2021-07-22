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25 قتيلا حتى الساعة في فيضانات مروعة وسط البلاد

خلفت فيضانات عارمة اجتاحت مدينة تشنغتشو وسط الصين، 25 قتيلا لحد الساعة، حسب مصادر محلية.
رمز الخبر: ۵۴۵۲۰
تأريخ النشر: 21 July 2021

وأعلنت السلطات المحلية، إجلاء نحو 200 ألف شخص، اليوم الأربعاء، جراء الأمطارا الغزيرة والفيضانات الكاسحة التي تسببت في انفجار سدود وارتفاع منسوب المياه في أنهار مقاطعة خنان.

وقالت سلطات المدينة: "تم حتى الساعة السابعة صباحا في 21 تموز/ يوليو إجلاء نحو 200 ألف شخص، وتأثر 36 ألفا من سكان المدينة بالكارثة".

وتوفي 12 شخصا، في تشنغتشو، من جراء سيول غمرت مترو الأنفاق.

واعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بلاده تواجه فيضانات خطيرة للغاية.

وكانت السلطات أصدرت أعلى مستوى من التحذير من الأحوال الجوية في مقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو، التي اجتاحتها فيضانات قياسية.

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25 قتيلا حتى الساعة في فيضانات مروعة وسط البلاد
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