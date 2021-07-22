المؤمنون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الكوفة الكبير

استقبل العراقيون اليوم الأول من عيد الأضحى، بزيارة قبور أقاربهم في مقبرة وادي السلام في مدينة النجف الاشرف، وأدوا صلاة عيد الأضحى في مسجد الكوفة الكبير، على بعد 10 كيلومترات شمال شرقي المدينة.

وكالة تبناك الإخبارية_ احتفل المسلمون في إيران والعراق وباكستان والهند ودول أخرى بأول أيام عيد الأضحى اليوم الأربعاء.

ويعتبر عيد الأضحى هذا ثاني عيد يتزامن مع جائحة كورونا التي أقامت العالم ولم تقعده بعد، وقد أدى المئات من العراقيين صلاة عيد الأضحى في مسجد الكوفة بمدينة النجف الأشرف حيث تضرع المؤمنون إلى الله بوضع حد لهذا الوباء.

وتذبح الاضاحي في عيد الاضحى وفقا لسيرة النبي إبراهيم (ع). وترمز الأضحية إلى مستوى عال من الإيمان وتعود إلى استعداد النبي ابراهيم (ع) للتضحية بنجله النبي إسماعيل (ع) وذبحه تلبية لأمر رباني شكل اختباراً لدرجة إيمانه، ليتم استبداله في اللحظة الأخيرة بكبش يذبح بديلاً عنه.