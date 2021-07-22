بوتين يهنئ نظيره الأذربيجاني بعيد الاضحى باللغة العربية: عيدكم مبارك

ويلتقي الرئيس الروسي مع علييف في باكو، وسمع بوتين وهو يقول باللغة العربية "عيدكم مبارك".

ويذكر أن بوتين هنأ في رسالة نشرها موقع الكرملين الإلكتروني، المسلمين بعيد الاضحى، وجاء فيها: "هذا العيد القديم الذي تعود جذوره إلى قرون، يوجه المؤمنين إلى أصول الإسلام وقيمه، ويدعو إلى الرحمة والعدل والتقوى والرفق بالمحيطين أو القريبين".

وتابع بوتين في رسالته: "هذه المثل الإنسانية والأخلاقية السامية التي تقوم على أساسها كل ديانات العالم، تشكل قوة توحيد جبارة، وتسهم في تعزيز الانسجام بين الأعراق في المجتمع والحفاظ على التنوع الثقافي والتقاليد الأصيلة لشعبنا".