النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۴مشاهدات
‍ پ

محللون صهاينة يؤكدون أن السعودية تتجسس على مسؤولين لبنانيين بموافقة تل أبيب

أكد محللون وخبراءُ صهاينةٌ انَ تل ابيب تعلمُ طبيعةَ نشاطِ شركة ( ان اس او ) وانها على درايةٍ بعملياتِ برنامجِها التجسسي ضدَ الشخصياتِ اللبنانية.
رمز الخبر: ۵۴۵۰۲
تأريخ النشر: 21 July 2021

تفاصيل الفضيحة التي تكشفت حول استخدام العديد من الدول ومن بينها السعودية والامارات والبحرين برنامج بيغاسوس الذي تنتجه شركة ان اس او الصهيونية للتجسس على المعارضين والصحافيين وبعض الشخصيات السياسية لم تكن بعيدة عن معرفة الاجهزة الصهيونية التي تقدم التراخيص لهذه الشركة بشأن هذا العمل الحساس والخطير، هذا العمل الذي طال صحافيين وسياسيين لبنانيين لا يمكن ان تغفل عنه سلطات الاحتلال التي تدرك طبيعة عمل هذه البرامج وتعلم طبيعة الانظمة التي استخدمتها ولاي اغراض وفق المحللين الصهاينة.

وقالت مذيعة في القناة 12 الاسرائيلية "تحقيق دولي كشف ان برنامج بيغاسوس الذي تنتجه شركة ان اس او الاسرائيلية استخدم كاداة تتبع من قبل الحكومات ضد نشطاء حقوق الانسان وسياسيين وصحافيين وهذه ليست المرة الاولى التي تتهم فيها الشركة بأن برنامجها الذي يخترق الهواتف الخلوية يستخدم لملاحقة معارضي انظمة غير ديمقراطية وقد تم الربط اسم الشركة بمقتل الصحافي السعودي المعارض للنظام جمال خاشقجي."

وقال الون بن دفيد، محلل عسكري صهيوني "هذه الشركة تعمل تحت رقابة وزارة الامن الاسرائيلية ما يعني ان كل صفقة قامت بها حتى اليوم تمت بأذن وترخيص من قبل السلطات الاسرائيلية لذا فإن الحكومة الاسرائيلية على اطلاع كامل على هذا الموضوع، وهناك نوع من النفاق، لنذكر ان هناك الكثير من الشركات الاسرائيلية التي تبيع اجهزة ليس الهدف منها التجسس على الهاتف انما قتل اشخاص اخرين، واعتقد ان هناك بعض محاولات تجميل للصورة."

خبراء صهاينة متابعون لفضيحة برامج التجسس فندوا نفي الشركة الصهيونية واكدوا انها كانت على علم مسبق بطبيعة الانشطة التي استخدم فيها البرنامج وانها غضت الطرف عن ذلك. وقال موأف فاردي، محلل سياسي صهيوني "لنفترض ان الشركة باعت البرنامج للسعودية لملاحقة ارهابيين وقررت السعودية ملاحقة صحافي اسمه جمال خاشقجي فما علاقة ان اس او بذلك".

وقال ايمتاي زيف، صحافي متابع لملف ان اس او الصهيونية "الامر هو نوع من غض الطرف لانه في اللحظة التي تبيع فيها البرنامج لدول مثل السعودية وكذلك البحرين والامارات ودول دكتاوترية كليا فنحن نعلم ان الحكام يتعاملون مع المعارضين على انهم تهديد للسلطة والى الصحافيين على انهم ارهابيون او خونة وغض الطرف والقول اننا لا نعلم هو نوع من التظاهر بالسذاجة."

الخبراء الصهاينة كشفوا ان هناك بعض الشركات الاخرى تتعاون مع دول في مجال التجسس وان بعض اشكال التجسس ادت الى عمليات اعتقال وقتل وارتكاب جرائم بحق معارضين لهذه الدول.

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزيرة الخزانة تستقبل ملك الأردن لبحث مشاريع اقتصادية: ينبغي الاستمرار بالإصلاحات الاقتصادية
في رسالة إلى الكونغرس.. بايدن يؤكد محاصرة لبنان بزعم نشاط إيران وحزب الله
كيف يعمل برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟
بلينكن يستقبل ملك الأردن ويشيد بالعلاقة بين البلدين: الأردن شريك بالسلام والاستقرار
البزم: الداخلية تواصل عملها في خدمة شعبنا وحفظ أمنه واستقراره
الخزعلي: عمليات المقاومة ستستمر حتى خروج القوات الأميركية التي تقف خلف تصاعد نشاط داعش
طائرة كويتية محملة بـ20 طنا من الأكسجين تصل الى مطار قرطاج لدعم جهود تونس بمكافحة كورونا
25 قتيلا حتى الساعة في فيضانات مروعة وسط البلاد
الآذريون يؤدون صلاة عيد الاضحى في المساجد
المؤمنون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الكوفة الكبير
رئيس الحكومة يتهم معطلي التعديل الوزاري بالتسبب في كوارث في القطاع الصحي
بوتين يهنئ نظيره الأذربيجاني بعيد الاضحى باللغة العربية: عيدكم مبارك
إقامة صلاة عيد الاضحى في العتبة العسكرية بإمامة الشيخ مهند الشهراني
إطلاق قطار مغناطيسي يعد الأسرع على وجه الارض
المنتج السينمائي من جديد أمام القضاء في لوس أنجلوس لمحاكمته بتهم اعتداء جنسي جديدة
دمشق: الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية لن تحرف الجيش العربي السوري عن مكافحة شراذم الإرهابيين ورعاتهم
بالصورة: اقامة مراسم قراءة دعاء عرفة للامام حسين (ع) في طهران وسائر المدن الايرانية
اشتية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات في رام الله
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد خالد بن الوليد بمدينة حمص
تنظيم داعش الإرهابي يتبنى الهجوم الانتحاري في مدينة الصدر ليلة العيد
إقامة صلاة عيد الأضحى في أبو ظبي بحضور بن زايد وعدد من المسؤولين
فلسطينيون يحتشدون أمام منزل الناشط نزار بنات في أول أيام العيد
قادة إسرائيل يتقاذفون الفشل: جدارنا مثقوب
قذائف على مُصلي عيد الاضحى قرب القصر الرئاسي في كابل
وزير خارجية الاحتلال يزور المغرب الشهر المقبل لاستكمال اجراءات التطبيع السياسية والاقتصادية
بايدن يبحث والملك الاردني تعزيز التعاون بين البلدين
تدشين مطار جديد في غرب ايران
ظريف يجري محادثات مع وزيري خارجية قطر والكويت
ربع يهود أميركا يعتقدون أن "إسرائيل" دولة فصل عنصري
ايران تنجح في انتاج معجون أسنان بدون مواد حافظة كيميائية