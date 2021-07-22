مظاهر العيد تكاد تختفي في طرابلس شمال البلاد

وكالة تبناك الإخبارية_ إطلاق المناطيد الحرارية عادة يدأب عليها الكبار والصغار الذين يتجمعون في الشوارع عشية العيد، ليشعلوا مصابيح تضيء سماء طرابلس إيذانًا بقدوم العيد.

في الصباح يقصد الطرابلسيون المساجد ويتجمّعون في الساحات لأداء الصلاة، لينطلقوا بعدها لإتمام شعيرة الأضحية التي شهدت إقبالًا من الميسورين هذا العام.

كما كان لافتًا أن الطلب على العجول كان كبيرًا، إذ باستطاعة المضحي أن يقسم العجل الى عدة حصص لتوزيعها على شريحة واسعة من المحرومين. كما احتفت لدى الكبار متعة تسوّق لباس العيد، لتبقى الأمنية بمستقبل أفضل يعيد للاحتفالية الدينية بهجتها وتقاليدها.