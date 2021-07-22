المفتي الجعفري الممتاز: المركب يغرق والنار تلتهم الجميع والكارثة طاولت كل لبنان

وكالة تبناك الإخبارية_ طالب قبلان في خطبة العيد القوى السياسية بالتفكير سريعاً بوطن على وشك الاندثار، بدلاً من التفكير بالانتخابات وخرائط الربح والخسارة، لأن الضرورة الأهم اليوم لبقاء البلد، وليس لبازار الكتل التصويتية، لافتاً الى ان البلد يهوي للجحيم، ونحتاج إلى قرار سياسي كبير يمنع هذا السقوط، والموجود على الطاولة فقط يحتاج إلى رئيس حكومة شجاع، وقوى وطنية شجاعة تسانده، وهذا يتوقف على حكومة قرار سياسي، لا حكومة انتخابات، أو حكومة تسويات بلا لون أو رائحة.
واعتبر قبلان انه إذا كانت القوى السياسية فعلاً تريد حماية هذا البلد، فالمطلوب منها الاتفاق على “حكومة قرار سياسي، مرجعيته حكومة بيروت، وليس عوكر ولا غيرها، والذي يريد إنقاذ بلده يبدأ من بيروت وليس من أي مكان آخر، ولا ينتظر أحداً، مشيراً الى ان البلد يحتاج إلى رئيس حكومة شجاع، وقوى وطنية شجاعة تسانده، وهذا يتوقف على حكومة قرار سياسي، لا حكومة انتخابات، أو حكومة تسويات بلا لون أو رائحة.