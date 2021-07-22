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ايران: الامارات تتحمّل مسؤولية تبعات تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة

واكد بان الصوت الموحد للعالم الاسلامي يمكنه دعم القضية الفلسطينية واضاف: ان ايران ستواصل بذل كل جهودها للحيلولة دون هذه الاعتداءات.
رمز الخبر: ۵۴۴۹۳
تأريخ النشر: 21 July 2021

حمّل المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، الامارات العربية المتحدة مسؤولية اي اضطرابات وما يترتب على تواجد الكيان الصهيوني في هذه المنطقة.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم الاثنين حول تطبيع العلاقات بين الامارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني وافتتاح سفارة الامارات في الاراضي المحتلة رسميا: ان الكيان الغاصب للقدس هو الان في الحضيض من ناحية الشرعية وظروفه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ويتصور انه بامكانه ان يكتسب الشرعية من خلال اجراءاته هذه.

واضاف: ان هذا الكيان الذي يعتبر مصدر العنف والمشاكل والارهاب في المنطقة وجعل على مدى عقود من الزمن موارد المنطقة رهينة الظروف التي اوجدها ككيان احتلالي، سوف لن يكتسب الشرعية من خلال هذا الطريق (تطبيع العلاقات مع بعض دول المنطقة).

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية: انه على الامارات العربية المتحدة ان تعلم بان مسؤولية الاضطرابات وما يترتب على تواجد الكيان الغاصب للقدس في هذه المنطقة ملقاة على عاتقها.

الصهاينة لم يدعوا طريقا امام الفلسطينيين سوى المقاومة

وحول هجوم القوات الصهيونية على المصلين في القدس الشريف قال: ان هذا الاعتداء الذي جاء على اعتاب عيد الاضحى المبارك مدان بشدة وتعلن ايران استنكارها له.

واضاف: ان الصهاينة اثبتوا بانهم لم يدعوا طريقا امام الفلسطينيين سوى المقاومة.

واكد بان الصوت الموحد للعالم الاسلامي يمكنه دعم القضية الفلسطينية واضاف: ان ايران ستواصل بذل كل جهودها للحيلولة دون هذه الاعتداءات.

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