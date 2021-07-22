الرئيس الإيراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

كما سأل الله عز وجل في رسالته أن يمن على قادة الدول بالنجاح الدائم والتوفيق والسعادة لجميع شعوب الدول الإسلامية.

هنأ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عبر رسائل منفصلة لقادة الدول الإسلامية، حلول عيد الأضحى المبارك.

ویذکر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ارسل رسائل منفصلة لقادة الدول الإسلامية يهنئهم فيها بحلول عيد الأضحى، مشيراً إلى أن هذا العيد هو موعد لترك الدنيا وشهواتها. والسير في طريق الحبيب الصادق والإيمان والطاعة الخالصة لله عز وجل.

وأعرب روحاني عن أمله في اعادة هذا العيد على جميع مسلمي العالم باليمن والبركة .

كما سأل الله عز وجل في رسالته أن يمن على قادة الدول بالنجاح الدائم والتوفيق والسعادة لجميع شعوب الدول الإسلامية.