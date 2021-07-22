النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۳مشاهدات
‍ پ

غد الخميس.. تصدير أول شحنة نفط ايرانية من بحر عمان

ومع بدء تصدير النفط الخام من جاسك في بحر عمان، فإن إيران سيكون لديها الفرصة لتنويع محطات تصديرها لتصدير النفط بمزيد من الأمن والاستقرار بالإضافة إلى تقليل عدد الناقلات لتحميل النفط الخام.
رمز الخبر: ۵۴۴۸۷
تأريخ النشر: 21 July 2021

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية "مسعود كرباسيان" عن تحميل وتصدير أول شحنة من صادرات النفط الإيراني من ميناء جاسك في بحر عمان بعد غد الخميس22 يوليو.

ويذکر أنه بحسب موقع شركة النفط الوطنية الإيرانية، اوضح كرباسيان اليوم الثلاثاء انه سيتم تحميل وتصدير الشحنة الأولى من النفط الإيراني من ميناء جاسك وبحر عمان بأمر من رئيس الجمهورية حسن روحاني يوم الخميس القادم.

وقال كرباسيان انه لشرف كبير لصناعة النفط الايرانية العملاقة أن تكون قادرة على إطلاق مشروع نقل النفط الخام الوطني من غوره إلى جاسك وان تصدر أول شحنة من النفط الخام من بحر عمان.

واضاف: ان اطلاق هذا المشروع من شأنه تنويع مصادر التصدير وتطوير منطقة مكران، ومزيد من الازدهار والإنتاج والأنشطة الاقتصادية في هذه المنطقة بإنشاء المصافي ومجمعات البتروكيماويات في المستقبل القريب.

يذکر أن مشروع نقل النفط الخام من غوره إلى جاسك جار بإنشاء خط أنابيب بطول الف كيلومتر حيث يمكن نقل النفط الخام المنتج من خوزستان، وخاصة حقول كارون الغربية، للتصدير خارج الخليج الفارسي.

ومع بدء تصدير النفط الخام من جاسك في بحر عمان، فإن إيران سيكون لديها الفرصة لتنويع محطات تصديرها لتصدير النفط بمزيد من الأمن والاستقرار بالإضافة إلى تقليل عدد الناقلات لتحميل النفط الخام.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزيرة الخزانة تستقبل ملك الأردن لبحث مشاريع اقتصادية: ينبغي الاستمرار بالإصلاحات الاقتصادية
في رسالة إلى الكونغرس.. بايدن يؤكد محاصرة لبنان بزعم نشاط إيران وحزب الله
كيف يعمل برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟
بلينكن يستقبل ملك الأردن ويشيد بالعلاقة بين البلدين: الأردن شريك بالسلام والاستقرار
البزم: الداخلية تواصل عملها في خدمة شعبنا وحفظ أمنه واستقراره
الخزعلي: عمليات المقاومة ستستمر حتى خروج القوات الأميركية التي تقف خلف تصاعد نشاط داعش
طائرة كويتية محملة بـ20 طنا من الأكسجين تصل الى مطار قرطاج لدعم جهود تونس بمكافحة كورونا
25 قتيلا حتى الساعة في فيضانات مروعة وسط البلاد
الآذريون يؤدون صلاة عيد الاضحى في المساجد
المؤمنون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الكوفة الكبير
رئيس الحكومة يتهم معطلي التعديل الوزاري بالتسبب في كوارث في القطاع الصحي
بوتين يهنئ نظيره الأذربيجاني بعيد الاضحى باللغة العربية: عيدكم مبارك
إقامة صلاة عيد الاضحى في العتبة العسكرية بإمامة الشيخ مهند الشهراني
إطلاق قطار مغناطيسي يعد الأسرع على وجه الارض
المنتج السينمائي من جديد أمام القضاء في لوس أنجلوس لمحاكمته بتهم اعتداء جنسي جديدة
دمشق: الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية لن تحرف الجيش العربي السوري عن مكافحة شراذم الإرهابيين ورعاتهم
بالصورة: اقامة مراسم قراءة دعاء عرفة للامام حسين (ع) في طهران وسائر المدن الايرانية
اشتية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات في رام الله
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد خالد بن الوليد بمدينة حمص
تنظيم داعش الإرهابي يتبنى الهجوم الانتحاري في مدينة الصدر ليلة العيد
إقامة صلاة عيد الأضحى في أبو ظبي بحضور بن زايد وعدد من المسؤولين
فلسطينيون يحتشدون أمام منزل الناشط نزار بنات في أول أيام العيد
قادة إسرائيل يتقاذفون الفشل: جدارنا مثقوب
قذائف على مُصلي عيد الاضحى قرب القصر الرئاسي في كابل
وزير خارجية الاحتلال يزور المغرب الشهر المقبل لاستكمال اجراءات التطبيع السياسية والاقتصادية
بايدن يبحث والملك الاردني تعزيز التعاون بين البلدين
تدشين مطار جديد في غرب ايران
ظريف يجري محادثات مع وزيري خارجية قطر والكويت
ربع يهود أميركا يعتقدون أن "إسرائيل" دولة فصل عنصري
ايران تنجح في انتاج معجون أسنان بدون مواد حافظة كيميائية