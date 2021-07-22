المقاومة رسخت معادلة ذهبية والقدس لديها ردع يحميها من الأعتداء

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء 20/7/2021، أن المقاومة الفلسطينية لن تتراجع عن مطالبها من أجل إنجاز صفقة تبادل جديدة.



ویذکر انه قال هنية في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك: :"عيدنا عيدان، عيد النحر وعيد النصر، فهذا هو العيد الثاني الذي يمر علينا بعد الملحمة الجهادية البطولية التي سطرها شعبنا ومقاومتنا في معركة سيف القدس."



وشدد هنية، على أن معركة سيف القدس أكدت بأن الصراع لن يعود إلى ما كان عليه، نحن الذين نملك المبادئة والمبادرة والقدرة على تحديد الزمان والمكان.



وأضاف هنية:" ستبقى القدس في قلب اهتمامنا وعلى العدو ألا يكرر تجارب العبث بمقدساتنا. "



ولفت إلى أن المقاومة رسَخت معادلة ذهبية وهي أن القدس ليست بعيدة عن مرماها وأن القدس لها سيف ودرع يحميها من أي اعتداء.



ووجه حديثه للأهل في فلسطين المحتلة عام ٤٨ قائلاً:"كنتم لوحة عظيمة وشرفاً إضافياً في معركة سيف القدس والدفاع عن الشيخ جراح والمسجد الأقصى."