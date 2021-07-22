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ميشال عون يؤكد على ضرورة القضاء على الإرهاب

وحذر الرئيس عون من ان الارهاب "مصمم على القضاء على هويات الدول العربية وقيمها والمبادئ التي قامت عليها، والتي لا تلتقي بأي جزء منها مع مبادىء الارهابيين والاسس التي يعتمدونها في اعتداءاتهم."
رمز الخبر: ۵۴۴۸۲
تأريخ النشر: 21 July 2021

ارسل الرئيس اللبناني ​ميشال عون​ رسالةً الى كل من الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​، ورئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​، معزياً ب​ضحايا​ الانفجار ​الارهاب​ي الذي استهدف امس سوق بغدا، عشية ​عيد الاضحى​ المبارك.

ویذکر انه شدد الرئيس عون في برقيتيه، على وقوف لبنان وتضامنه مع العراق وشعبه في هذا الظرف العصيب، وعلى ان "العمل على اجتثاث الارهاب من جذوره، لا بد ان يستمر، ولا يجب الركون او التخفيف من الجهود الرامية الى تحقيق هذا الهدف، مهما كانت الظروف والاوضاع ضاغطة على الصعد الصحية والاجتماعية والاقتصادية."

وحذر الرئيس عون من ان الارهاب "مصمم على القضاء على هويات الدول العربية وقيمها والمبادئ التي قامت عليها، والتي لا تلتقي بأي جزء منها مع مبادىء الارهابيين والاسس التي يعتمدونها في اعتداءاتهم."

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