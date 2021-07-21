الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد خالد بن الوليد بمدينة حمص

وكالة تبناك الإخبارية_ أدى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى في جامع خالد بن الوليد بمدينة حمص، وسط سوريا.

وحضر إلى جانب الرئيس السوري، مفتي الجمهورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون وعدد من المسؤولين السوريين.

وأظهرت المشاهد التزام المصلين بالتباعد أثناء الصلاة.

ويحتفل المسلمون اليوم وغدا باول أيام عيد الاضحى، بحسب الأساليب المعتمدة لإعلان العيد في كل بلد، ويقدمون الأضاحي، على نهج النبي إبراهيم (ع) الذي أنزل الله له كبشا من السماء ليفدي به ابنه النبي إسماعيل (ع)، وجاء رسول الإسلام النبي محمد (ص) من ذريته.