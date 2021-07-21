تنظيم داعش الإرهابي يتبنى الهجوم الانتحاري في مدينة الصدر ليلة العيد

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن تفجير انتحاري في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد، خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وكالة تبناك الإخبارية_ في بيان منسوب له، تداولته صفحات ومواقع إلكترونية موالية للتنظيم الإرهابي، قال "داعش" إن انتحاريا يدعى "أبو حمزة" فجر نفسه في "تجمع للشيعة بمدينة الصدر"، بحسب لغة البيان.

وفي وقت سابق، قالت خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع)، في بيان مقتضب، إن عبوة ناسفة انفجرت في سوق "الوحيلات" الشعبي، وأوقعت شهداء وجرحى، دون ذكر حصيلة للضحايا.

فيما قال مصدر طبي حكومي إن التفجير أوقع 30 شهيدا و60 جريحا بين أشخاص كانوا يشترون مستلزماتهم ليلة عيد الأضحى.

وأعلن يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان، أن الأخير أمر بتوقيف قائد القوة الأمنية المسؤولة عن تأمين سوق "الوحيلات" (لم يسمه).

كما أمر الكاظمي، وفق رسول، بـ"فتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد (التابعة للجيش) بالحادث".

وأدانت دول عربية وإسلامية عديدة الهجوم، وأكدت وقوفها إلى جانب العراق في مكافحة الإرهاب.

وأواخر 2017، أعلنت بغداد بعد معارك قادتها القوات المسلحة وقوات الحشد الشعبي، انتصارها على داعش، باستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها منذ صيف 2015، وهي نحو ثلاث مساحة العراق.

لكن التنظيم الإرهابي ما يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق عديدة من البلاد، ويشن من حين إلى آخر هجمات دموية.