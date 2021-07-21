بايدن يبحث والملك الاردني تعزيز التعاون بين البلدين

تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال استقباله في البيت الأبيض الملك الأردني الملك عبد الله الثاني "تعزيز التعاون الثنائي" بين البلدين.

وكالةتبناك الإخبارية_ في أول زيارة لزعيم عربي إلى البيت الأبيض منذ تولّي بايدن سدّة الرئاسة في 20 كانون الثاني/يناير، قال الرئيس الأميركي وقد جلس عن يمينه ضيفه في المكتب البيضاوي "سنواصل تعزيز تعاوننا الثنائي".

كما شكر بايدن الملك عبد الله الثاني على "علاقته الدائمة والاستراتيجية" مع الولايات المتّحدة على مرّ السنين، وقال "لطالما كنتم إلى جانبناً، وستجدوننا دوماً إلى جانب الأردن".

وخلال اللقاء حرص بايدن على القول إنّ معرفته بالعاهل الأردني تعود إلى عقود خلت، مذكّراً بأنّه نسج العلاقة مع المملكة منذ أن كان سناتوراً في مجلس الشيوخ وكان على رأس الأردن حينئذٍ والد الملك عبد الله الثاني الملك الراحل حسين الذي توفي في 1999.

وخلال اللقاء لفتت المصافحة التي جرت أمام عدسات الصحافيين بين الزعيمين والتي أصبحت حدثاً نادراً في البيت الأبيض بسبب جائحة كوفيد-19.

من جهته شكر الملك الأردني الرئيس الأميركي الولايات المتحدة التي تبرّعت للمملكة بـ500 ألف جرعة لقاح مضادّ لكورونا.

كما أشاد الملك بـ"الدور الرائد" للولايات المتحدة في مكافحة الجائحة، قائلاً "لقد أعطيتم العالم مثالاً يُحتذى".

وتحدّث الملك الأردني كذلك عن التحدّيات التي تواجهها بلاده في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط ، مؤكّداً أنّ المملكة وحلفاء آخرين للولايات المتّحدة مستعدّون "لتحمّل العبء الأكبر" في المنطقة.

وشارك في زيارة البيت الأبيض زوجة الملك عبد الله الثاني الملكة رانيا ونجلهما وليّ العهد الأمير حسين الذي حضر اللقاء في المكتب البيضاوي.