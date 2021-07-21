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غوتيريش يتابع "بقلق" التوترات بالقدس ويدعو للامتناع عن "الأعمال الاستفزازية لمصلحة السلام"

اعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "يتابع بقلق التوترات المتصاعدة داخل الأماكن المقدسة في مدينة القدس القديمة وحولها".
رمز الخبر: ۵۴۴۶۸
تأريخ النشر: 20 July 2021

وردا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اليومي في المقر الدائم للامم المتحدة في نيويورك امس الاثنين، قال فرحان حق إن الأمين العام "يشدد على ضرورة التمسك بالوضع الراهن واحترامه بالكامل."

وأضاف حق أن غوتيريش يدعو "القيادات المجتمعية والدينية والسياسية من جميع الجهات إلى الامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية لمصلحة السلام والاستقرار."

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة دعت "إسرائيل" مرارا وتكرارا "إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية والتقيّد بالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي."

وفي سياق آخر، كانت الأمم المتحدة قد دعت الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، إلى "وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية والتقيّد بالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي".

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد 84 فلسطينيا منازلهم عندما صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلية 49 مبنى على الأقل في تجمع راس تين الرعوي في محافظة رام الله.

وينحدر المواطنون الذين هجروا قسرا من منازلهم، من 13 أسرة فلسطينية، تضم 53 طفلا و14 امرأة.

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