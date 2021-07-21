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أردوغان: منطقة مرعش القبرصية ستنهض مجددا في إطار القانون الدولي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن منطقة مرعش بجمهورية قبرص التركية، ستنهض مجددا في إطار القانون الدولي.
رمز الخبر: ۵۴۴۶۳
تأريخ النشر: 20 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ اضاف أردوغان في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية والحيوية بعاصمة جمهورية شمال قبرص التركية لفكوشا: "منطقة مرعش القبرصية ستستعيد أيامها الخوالي من خلال فتحها بطريقة لا تضر بحقوق أي شخص وفي إطار القانون الدولي".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستبدأ بمشاريع من شأنها إحياء منطقة مرعش القبرصية. وتابع أن جمهورية قبرص التركية، بدأت تنهض على قدميها، وأن أنقرة ستعمل على توسيع مرحلة الرقمنة فيها.

وخاطب أردوغان الشعب القبرصي التركي قائلا: "سنستمر في الوقوف إلى جانبكم بأعمال ملموسة تمس حياتكم اليومية، وأثناء القيام بذلك، لا نفكر فقط في حاضر الشعب القبرصي التركي، ولكن أيضًا في مستقبل هذه الجزيرة الجميلة".

وأكد أن رفاه واستقرار شعب جمهورية قبرص التركية، يستحوذ أهمية بالغة بالنسبة لتركيا، مشيرا أن الجانب الرومي يفرض على الشطر التركي حصارا جائرا منذ عشرات الأعوام.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة لمشاريع المواصلات في جمهورية قبرص التركية، مبينا أن البنية التحتية لقطاع المواصلات تعكس مدى تطور البلاد.

وتقع منطقة "مرعش" السياحية بمدينة "غازي ماغوصة" على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وأغلقت بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب الرومي، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين أول 2020، فتحت جمهورية قبرص التركية، جزءًا من منطقة "مرعش" المغلقة بمدينة "غازي ماغوصة" شرقي البلاد.

         

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