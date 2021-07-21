السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بالعلمين الجديدة.. ويصدر قرارا بجمع مدينتين في مدينة واحدة

وكالة تبناك الإخبارية_ حضر الصلاة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي محمد زكي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة محمد فريد، وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة.

وبعد الصلاة، استمع السيسي لشرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار عن مشروعات مدينة العلمين الجديدة، ومشروع مدينة الفنون بالعلمين الجديدة وما تم إنجازه فيها.

هذا ووجه الرئيس المصري الحكومة المصرية بضم مدينة مارينا إلى نطاق مدينة العلمين الجديدة.

واطلع السيسي على المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي لمصر امتدادا من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربا وهو المخطط الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جاري العمل بها في تلك البقعة الجغرافية وربط تلك المشروعات ببعضها البعض بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحديدية الجديدة.

وتابع الرئيس المصري أيضا المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي المتكامل "الدلتا الجديدة"، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الاولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية.

ويضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر". كما يضم القطاع الغربي كذلك مشروع محطة الضبعة النووية، ومطار العلمين الدولي، ومدينة رأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة إلى محافظة مطروح.

ومن ضمن المشروعات الاساسية أيضا لتنمية القطاع الغربي مدينة العلمين الجديدة بمساحة 50 ألف فدان بمناطقها السكنية المختلفة وسلسلة الأبراج ومدينة الفنون والثقافة وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا والأكاديمية البحرية للعلوم والممشي السياحي على الكورنيش بطول 14 كم والمنطقة المركزية وهي المدينة المنتظر استيعابها لحوالي 2 مليون نسمة.