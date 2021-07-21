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البيت الابيض: نحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات إضافية للرد على هجمات الصين السيبرانية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات إضافية على "هجمات الصين السيبرانية".
رمز الخبر: ۵۴۴۵۹
تأريخ النشر: 20 July 2021

وأوضحت ساكي، أن واشنطن ستتواصل مع بكين حول "هجماتها السيبرانية".

وزعم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، أن قراصنة متعاونين مع وزارة أمن الدولة الصينية، هم الذين نفذوا عملية التجسس الإلكترونية الضخمة التي استهدفت في وقت سابق هذا العام آلاف أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر) التابعة لمؤسسات حكومية أميركية، مستغلين ثغرة في أنظمة "مايكروسوفت".

وقال الوزير بلينكن، في بيان، إن وزارة العدل الأميركية وجهت اتهامات إلى ثلاثة من ضباط وزارة أمن الدولة الصينية، وأحد القراصنة المتعاقدين معها.

وأضاف أن واشنطن "ستتخذ إجراءات ضد المتورطين في الأنشطة السيبرانية الخبيثة، بسبب سلوكهم غير المسؤول في الفضاء الإلكتروني".

وفي بداية لمرحلة جديدة من التوتر مع الصين، انضمت أميركا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا وكندا لتوجيه الاتهامات إلى بكين بشأن الهجوم السيبراني الكبير الذي اكتشف في آذار/ مارس الماضي، وذلك وفق وثيقة نشرها البيت الأبيض صباح الاثنين.

وكان مسؤولون صينيون قالوا في السابق إن بلادهم هي أيضا ضحية للتسلل الإلكتروني، وإنها تعارض جميع أشكال الهجمات الإلكترونية، ونفت الخارجية الصينية الاثنين المزاعم الأمريكية والغربية بشدة.

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