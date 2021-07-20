الصين تؤكد على تعزيز التعاون مع ايران في ظل الحكومة القادمة

ان العلاقات بين البلدين مهمة جدا لايران التي ترى بان العلاقات الثنائية ستشهد المزيد من التطور بعد تولي الحكومة الجديدة مهمتها.

اكد وزير خارجية الصين "وانغ يي" على تعزيز التعاون بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية في ظل الحكومة الجديدة فیها برئاسة ابراهيم رئيسي.

وفي اتصال هاتفي اجراه مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يوم الاحد، اكد وزير خارجية الصين على تعزيز التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في ظل الحكومة الجديدة فيها وقال: ان الصين على استعداد للتعاون مع ايران لمواصلة معارضة نهج الاحادية والسلوكيات المتغطرسة.

واضاف: ان البلدين سيتعاونان من اجل الحفاظ بصورة افضل على المصالح المشتركة للصين وايران وسائر الدول النامية.

واشار الى جهود رئيس الجمهورية حسن روحاني والحكومة الايرانية في مسار تطوير العلاقات الثنائية خلال الاعوام الثمانية الماضية واضاف: ان الصين ستواصل تعزيز علاقاتها وتعاونها مع الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي.

وقال "وانغ يي" ان الصين اذ تشكر ايران على دعمها للصين في القضايا المتعلقة بمصالح البلاد الاساسية، فانها تدعم ايران كما في الماضي دوما في الحفاظ على سيادتها وكرامتها الوطنية والطريق الذي اختارته وفقا لظروفها الوطنية.

من جانبه وجه وزير الخارجية الايراني الشكر والتقدير للصين لارسالها شحنات من اللقاحات ومعدات الوقاية من الجائحة الى ايران ودعمها لها في مواجهة الجائحة وقال: ان ايران تامل بتقوية تعاونها مع الصين في مجال مواجهة هذه الجائحة.

واضاف: ان العلاقات بين البلدين مهمة جدا لايران التي ترى بان العلاقات الثنائية ستشهد المزيد من التطور بعد تولي الحكومة الجديدة مهمتها.

وتبادل وزيرا خارجية البلدين كذلك وجهات النظر حول الاوضاع في افغانستان.