قراءة نداء الامام الخامنئي تحت عنوان "رمي الشیطان الاکبر"

سیشارك سماحة آیة الله عیسی قاسم وعدد من العلماء في منتدی الامام الخامنئي عبر منصة کلاب هاوس لقرائة نداء الحج لسمحة الامام السید علي الخامنئي بمناسبة الحج الابراهیمی لعامنا هذا.

ویذکر أنه ستقام ندوة علمیة علی منصة کلاب هاوس في منتدی الامام الخامنئي بمشارکة من سماحة آیة الله الشیخ عیسی قاسم والسید هاشم الحیدري وسماحة آیة الله الکعبي و.. الليلة تحت عنوان رمي الشيطان ا لأكبر لقراءة نداء الامام الخامنئي بمناسبة الحج الابراهیمي.

یمکن الاستماع الی الندوة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3kxIDr6 علی تمام الساعة التاسعة مساء وفق توقیت القدس الشریف.