ايران ستشارك في مراسم الاستعراض البحري الروسي يوم الاحد القادم

ومن المقرر ان يلتقي قائد القوة البحرية الايرانية خلال الزيارة مندوبي وزارة الدفاع وكذلك قادة القوة البحرية الروسية.

اعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو بان قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي سيحضر بمعية السفير كاظم جلالي مراسم الاستعراض العسكري للقوة البحرية الروسية في سان بطرسبورغ.

ویذکر ان السفارة الايرانية صرحت في تقرير لها اليوم الاثنين بان الادميرال خانزادي سيحضر مراسم الاستعراض العسكري الذي يقام في سان بطرسبورغ يوم الاحد القادم لمناسبة الذكرى السنوية الـ 325 لتاسيس الاسطول البحري الروسي.

ومن المقرر ان يلتقي قائد القوة البحرية الايرانية خلال الزيارة مندوبي وزارة الدفاع وكذلك قادة القوة البحرية الروسية.