وزارة الجهاد الزراعي: تصدير 8.8 مليون طن من المنتجات الزراعية بمساعدة الصناعة التحويلية

واوضح مساعد وزير الجهاد الزراعي، ان الصناعات التحويلية ذات الصلة بالانتاج الزراعي، تشكل احد اهم اركان السلسلة المعيشية في البلاد والتي يتطلب من المستثمرين التركيز عليها.

اعلن مساعد وزير الجهاد الزراعي لشؤون التنمية التجارية "اميد كيلانبور"، ارتفاع حجم صادرات المحاصيل الزراعية الايرانية نظرا للدعم الاستثماري في مجال الصناعة التحويلية وعمليات معالجة الجودة، من 4.1 مليون طن في 2013 الى 8.8 مليون طن خلال العام الـ2021.

جاء ذلك خلال تصريحات مساعد وزير الجهاد الزراعي في مراسم تدشين بعض المشاريع الوطنية الزراعية، التي اقيمت عبر الفضاء الافتراضي برعاية رئيس الجمهورية اليوم الاثنين.

واشار كيلانبور الى ضرورة دعم الانتاج الزراعي المحلي، بما يشمل التخطيط لدعم الانتاج ومععالجة جودة المحاصيل، بهدف تعزيز الامن الغذائي كاحد اهم البرامج التنموية في ايران.

واوضح مساعد وزير الجهاد الزراعي، ان الصناعات التحويلية ذات الصلة بالانتاج الزراعي، تشكل احد اهم اركان السلسلة المعيشية في البلاد والتي يتطلب من المستثمرين التركيز عليها.

واضاف، ان الصناعات التحويلية تساعد على تقليص نسبة الضرر في المحاصيل الزراعية وتحسين الجودة ورفع اسعار هذه المنتجات المحلية، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل داخل المناطق المستعدة للانتاج الرزاعي وتاكيدا القرى في انحاء البلاد.