على اعتاب عيد الاضحى .. وزير الصحة الايراني يهنئ نظراءه في البلدان الاسلامية

واعرب وزير الصحة الايراني عن امله، أن تفضي الجهود الدولية المشتركة، ببركة العيد الاضحى المبارك، الى نتائج مجدية في سياق الحفاظ على سلامة المسلمين جميعا.

هنأ وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران "سعيد نمكي"، نظراءه لدى سائر البلدان الاسلامية، لمناسبة اقتراب عيد الاضحى المبارك.

وكتب "نمكي" في رسائل التهنئة بالمناسبة: ان العيد الاضحى المبارك، يذكرنا بضرورة التخلي عن الرغبات والاهواء البشرية ابتغاء لمرضاة الله تعالى، وهو يوم الوفاء والاتحاد والمودة والاخاء والايثار بين ابناء الامة الاسلامية في انحاء العالم.

واضاف : نحن اليوم نحتفل بهذا العيد الكبير، وسط جائحة كورونا التي يعاني منها معظم البلدان الاسلامية لاكثر من عام؛ وبما يلزم مزيدا من التماسك والتضامن بينها من اجل احتواء ومكافحة هذا المرض الفتاك والقضاء على الازمة العالمية الناجمة عنه، وبالتالي منح شعوب العالم لاسيما المسلمين السلامة والرخاء اكثر فاكثر.

واعرب وزير الصحة الايراني عن امله، أن تفضي الجهود الدولية المشتركة، ببركة العيد الاضحى المبارك، الى نتائج مجدية في سياق الحفاظ على سلامة المسلمين جميعا.