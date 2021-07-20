حزب الله اللبناني يدين التفجير الإرهابي في مدينة الصدر

وشهدت مدينة الصدر شرقي بغداد مساء امس الاثنين، هجوما ارهابيا داخل سوق شعبية ما اسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

ادان حزب الله اللبناني بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين العراقيين ‏في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى المبارك، وأوقع بينهم عشرات الشهداء والجرحى.

وقال البيان: يدين حزب الله بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين العراقيين الابرياء في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى المبارك وأثناء تأدية المسلمين مناسك الحج الاعظم في جبل عرفة، واوقع بينهم عشرات الشهداء والجرحى المظلومين.

واضاف البيان: يرى حزب الله في هذا العمل الجبان عودة لسياسة القتل والإجرام التي تنتهجها ‏منظمات التكفير والإرهاب ورعاتها الدوليون والاقليميون والتي لا تكن للشعب ‏العراقي الأبي إلا السوء والضرر‎ .‎

وأكد حزب الله : ان الرد الحاسم على هذه الجرائم والمؤامرات هو بوحدة العراقيين وتكاتفهم وعملهم ‏الدؤوب لملاحقة المجرمين والقضاء عليهم‎.

وقال: إن حزب الله إذ يعلن تضامنه مع الشعب العراقي الشقيق، يسأل الله الرحمة للشهداء ‏والشفاء للجرحى، ولأعداء العراق الخزي والعار‎.

وشهدت مدينة الصدر شرقي بغداد مساء امس الاثنين، هجوما ارهابيا داخل سوق شعبية ما اسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

واعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن هذا الهجوم.