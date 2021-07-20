الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على منطقة السفيرة بريف حلب

تصدت الدفاعات الجوية في الجيش السوري عند منتصف الليل لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط منطقة السفيرة بريف حلب وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.



وذكر مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة 37ر23 من مساء الإثنين 19/7 قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض النقاط في منطقة السفيرة وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها مبيناً أن الخسائر اقتصرت على الماديات".



وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري في الخامس من نيسان الماضي لعدوان بالصواريخ على منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.