الخارجية الايرانية تدين التفجير الإرهابي في مدينة الصدر

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة"، بشدة، الهجوم الارهابي الذي استهدف مدينة الصدر في بغداد.



وقال خطيب زاده على خلفية الهجوم الارهابي في مدينة الصدر، ان "هذه الاعمال الوحشية تأتي في سياق السيناريو الارهابي المشؤوم ضد العراق والذي طال الشعب العراقي المظلوم على اعتاب عيد الاضحى المبارك".



واعرب متحدث الخارجية عن مواساته مع العراق حكومة وشعبا بهذا الحادث المرير؛ سائلا الباري تعالى ان يمن على الضحايا بالرحمة والغفران وعلى المصابين بالشفاء العاجل، ومؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية الاىرانية للتعاون مع حكومة العراق في سياق مكافحة التحركات الارهابية التي تستهدف هذا البلد.