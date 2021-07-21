النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۲۹مشاهدات
‍ پ

صباح جنوبي برائحة البارود.. إطلاق صواريخ على الجليل وقصف إسرائيلي لم يخلف أضرارا

أعلن الجيش اللبناني، أنه وجد منصات لإطلاق صواريخ من نوع غراد في محيط منطقة القليلة جنوب لبنان، فيما أفادت قوات اليونيفيل بأنها بدأت تحقيقا في إطلاق الصواريخ والقصف الإسرائيلي.
رمز الخبر: ۵۴۴۳۵
تأريخ النشر: 20 July 2021

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من جنوب لبنان نحو شمال فلسطين المحتلة فجر اليوم الثلاثاء، وتسببتا في انطلاق صفارات الإنذار، في حين ذكر الجيش اللبناني أن "إسرائيل" قصفت منطقة حامول بـ12 قذيفة.

بدوره أصدر نائب مدير المكتب الاعلامي لـ"اليونيفيل" كانديس آرديل بيانا قال فيه: "عند حوالي الساعة الرابعة من صباح هذا اليوم، رصد رادار لليونيفيل إطلاق صواريخ من منطقة تقع إلى الشمال الغربي من القليلة باتجاه إسرائيل، كما رصد رادارنا في وقت لاحق إطلاق نيران مدفعية من قبل الجيش الإسرائيلي".

وأضاف البيان إن "اليونيفيل على اتصال مباشر مع الأطراف للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان سابق، بأنه "بتاريخ اليوم 20 تموز/ يوليو، ما بين ​الساعة​ 3.35 و4.45، تعرضت منطقة وادي حامول تلة ارمز لقصف مصدره مدفعية ​العدو الإسرائيلي​، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار".

وأضاف البيان أن "المنطقة قد استهدفت بـ 12 ​قذيفة​ مدفعية عيار 155 على خلفية ادعاءات العدو بسقوط ​صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرها ​لبنان"​.

وقد عثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على ثلاثة مزاحف لإطلاق ​صواريخ​ نوع غراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معدا للإطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة.

هذا وأعلن جيش الاحتلال أن منظومة القبة الحديدية اعترضت إحدى القذيفتين، بينما سقطت الأخرى في مكان مفتوح ولم تسفر عن وقوع أضرار.

وقالت القوات الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) إنها رصدت فجر اليوم إطلاق صواريخ من محيط قرية القليلة اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل.

وأضافت اليونيفيل أنها رصدت في وقت لاحق إطلاق نيران المدفعية الإسرائيلية باتجاه الأراضي اللبنانية.

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت إن "من يمس بإسرائيل سيدفع ثمنا باهظا"، على حد قوله، كما حمّل وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الدولة اللبنانية "المسؤولية الكاملة عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السعودية والامارات والبحرين تتلقف برنامج التجسس الإسرائيلي "إن إس أو" لملاحقة معارضيها
لبنان..خطباء العيد يطالبون بحل الأزمات المعيشية
الكاظمي يترأس اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية
محللون صهاينة يؤكدون أن السعودية تتجسس على مسؤولين لبنانيين بموافقة تل أبيب
وزارة الدفاع تختبر منظومة دفاع جوي صاروخية من طراز "إس-500"
مظاهر العيد تكاد تختفي في طرابلس شمال البلاد
الفلسطينيون يقيمون صلاة العيد في العراء برام الله
المفتي الجعفري الممتاز: المركب يغرق والنار تلتهم الجميع والكارثة طاولت كل لبنان
تدشين مطار جديد في غرب ايران
الخزعلي يحمل "اسرائيل" مسؤولة استهداف مخازن اسلحة الحشد الشعبي
الرئيس الايراني المنتخب يتلقى برقيتي تهنئة من مسؤولين روسيين
ايران: الامارات تتحمّل مسؤولية تبعات تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة
بالصورة: اقامة مراسم قراءة دعاء عرفة للامام حسين (ع) في طهران وسائر المدن الايرانية
ايران تنجح في انتاج معجون أسنان بدون مواد حافظة كيميائية
الرئيس الإيراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك
بالصورة: سباق الدراجات النارية للسيدات في تبريز
صباح جنوبي برائحة البارود.. إطلاق صواريخ على الجليل وقصف إسرائيلي لم يخلف أضرارا
تغير المناخ.. آثار مرعبة تهدد البشرية
بينهم الرئيس عون...محمد بن سلمان يطلب التجسس على سياسيين واعلاميين لبنانيين
هنية معايدا بالاضحى: القدس لها سيف ودرع ولها ذراعٌ قويٌة تحميها وتدافع عنها
العراق ..عشرات الشهداء والجرحى في تفجير بسوق شعبي بمدينة الصدر
بن زايد وبن سلمان يبحثان العلاقات الثنائية بعد الخلاف الأخير بشأن اتفاق لإنتاج النفط
الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوانٍ صهيوني في ريف حلب
الاتفاق على زيادة جديدة في الانتاج النفطي خلال اجتماع لأوبك+
حزب الله يدين التفجير بمدينة الصدر العراقية: الرد الحاسم على المؤامرات هو بوحدة العراقيين
سائقو الباصات يعتصمون احتجاجا على عدم توفر مادة المازوت
رئيس تجمع المزراعين في لبنان يحذر من التباطؤ في صيانة الحاويات في مرفأ بيروت
العدو الاسرائيلي يحاول الإلتفاف على معادلة معركة سيف القدس
ايران ستشارك في مراسم الاستعراض البحري الروسي يوم الاحد القادم
فلسطينيون يجددون طرقا دمرتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي في حرب غزة الاخيرة