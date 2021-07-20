الاتفاق على زيادة جديدة في الانتاج النفطي خلال اجتماع لأوبك+

خرج الاجتماع الـ 19 لدول أوبك وخارج أوبك (اوبك+)، الذي عقد يوم أمس الأحد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بقرار لزيادة الإنتاج بـ 400 الف برميل يوميا ابتداء من آب/ أغسطس المقبل، حسبما أفاد به وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب.

وكالة تبناك الإخبارية_ عقب الاجتماع، أكد عرقاب في تصريح للصحافة، أن قرار زيادة الإنتاج جاء "نتيجة المؤشرات الجد ايجابية للسوق من حيث انتعاش الطلب وتعميم عمليات التلقيح عبر دول العالم".

ووافق المشاركون في الاجتماع الـ19 لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاءهم خارج المنظمة، او ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على تعديل الإنتاج المرجعي لعدد من الأعضاء بداية من شهر أيار/مايو 2022.

وتقدر حصة الجزائر من زيادة الإنتاج المقررة بداية من شهر آب/ أغسطس المقبل بـ10 الاف برميل يوميا علما أن الجزائر رفعت إنتاجها في حدود 14 الف برميل يوميا خلال تموز/ يوليو الجاري.

ويرتقب أن تعقد مجموعة "أوبك+" اجتماعها القادم في الاول من أيلول/ سبتمبر المقبل.