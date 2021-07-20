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بن زايد وبن سلمان يبحثان العلاقات الثنائية بعد الخلاف الأخير بشأن اتفاق لإنتاج النفط

اجتمع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في الرياض، مع محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لأول مرة منذ الخلاف الحاد وغير المسبوق الذي اندلع بين بلديهما على خلفية حجم انتاج النفط ضمن أوبك بلاس.
رمز الخبر: ۵۴۴۲۷
تأريخ النشر: 20 July 2021

وقالت المصادر الرسمية في الرياض إنه جرى خلال الاجتماع استعراض "العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات"، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

من جهته، قال محمد بن زايد، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "سعدت اليوم بلقاء أخي محمد بن سلمان في الرياض.. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتعاوننا الإستراتيجي .. الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة".

​وكان في استقبال ولي عهد أبوظبي لدى وصوله إلى الرياض، تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة، وخالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

وباتت العلاقات السعودية الإماراتية متوترة للغاية، في الأيام القليلة الماضية، حتى أن الجانبين لم يتفقا على كيفية اختتام المناقشات الخاصة، يوم الاثنين الماضي، بين أعضاء منظمة "أوبك" وحلفائها حول إنتاج النفط.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن أشخاص مقربين من دوائر السلطة في الإمارات قولهم إن اجتماعا رسميا لوزراء النفط قد تأجل، فيما قال نظراؤهم السعوديون إنه تم إلغاء الاجتماع وليس تأجيله. وألقت المصادر السعودية باللوم على الإمارات في "نسف صفقة لزيادة الإنتاج" في وقت أدى فيه الطلب المتزايد بالفعل إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 50% هذا العام.

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